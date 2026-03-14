サブ食材を加えて主役を張れる存在感に！卵のおかず2選【コスパ食材のおかず】【画像で確認】コスパ食材の組み合わせで「栄養たっぷりメインおかず」バリエ13品何もかもが値上がりしている昨今。「卵が高くなった」とは言うものの、まだまだほかのメイン食材に比べたらリーズナブルです。しかも、卵は良質なたんぱく質、ビタミン類、ミネラルが豊富ですから、これさえあれば！の完璧食材。そこに1〜2種、さらなるコスパ食材を加え