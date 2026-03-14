抗がん剤は作用機序によっていくつかのグループに分けられ、がんの特性に応じて適切な薬剤が選ばれます。従来の細胞傷害性抗がん剤から、特定の分子を標的とする新しい治療法まで、それぞれの特徴と使い分けについて解説します。治療の選択肢を理解することで、より納得した治療が受けられるでしょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋