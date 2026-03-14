血糖値やHbA1c以外にも、糖尿病に関連する検査項目は複数存在し、それぞれが異なる側面から身体の状態を教えてくれます。尿検査や脂質検査、肝機能検査などを総合的に評価することで、合併症の早期発見や治療方針の調整が可能となります。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病院 医局 2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科 2019年 社会福祉法