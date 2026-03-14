F1中国 GPスプリントサーキット：中国／上海 IC気温：15.6℃路面温度：22.7℃ F1中国 GPのスプリントが上海 ICで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム33:38.998で優勝。2位は（+0.674）で6番グリッドスタートのC.ルクレール（FER）、3位は（+2.554）で4番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）となった。 詳しい順位は以下の通り。 順位 ドライバ}