「自分はちゃんとやっているのに評価されない」という不満が漏れ聞こえる組織があります。それは本人の行動の方向性がズレているからなのですが、背景にはリーダーが決して目を背けてはいけない由々しき問題が隠れています。（イマジナ代表取締役社長関野吉記）「自分はこんなにやっているのに……」不満が漏れ聞こえるワケ「自分はこれだけやっているのに、なぜ評価されないのか」組織の中で、こうした不満を耳にする機会は少