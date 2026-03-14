Image: Apple この金額なら加入するって人も多そう。MacBook Neoは現行モデルのMacBookシリーズの中では最も安価なMacBookですが、AppleCare+の料金に関してもお手頃価格であることがわかりました。AppleCare+は製品の購入時または購入後30日以内であれば追加することができるため、MacBook Neoを最近購入した方、あるいは購入予定で気になる方はぜひチェックしてみてください。2万円弱で3年