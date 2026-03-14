中国メディアの環球時報は12日、「電池産業で中国に逆転された状況を韓国メディアが反すうしている」との記事を配信した。韓国では11日、電池関連の展示会「インターバッテリー2026」が3日間の日程で始まった。こうした中、長年にわたって世界の動力電池産業で先頭を走ってきた韓国が「失速」の危機に直面していることが、市場調査会社SNEリサーチの最新データで明らかになったという。記事によると、LGエネルギーソリューション、