女優の北川景子（39）が14日までに、自身のXを更新。オフショットを公開した。「日付が変わるまでに更新できた！」と書き出した北川。第49回日本アカデミー賞で主演女優賞を受賞したことを報告した。「子どもたちのインフルもうつらず会場にも伺えて感謝です。皆様ありがとうございました」と感謝し「ナイトフラワーまだまだよろしくお願いします！」とコメント。ハッシュタグでは「#娘今日で就業」「#帰宅し上履きとスニー