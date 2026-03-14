新潟県の東京電力柏崎刈羽原発。手前から7号機、6号機、5号機＝2025年11月東京電力は14日、漏電を示す警報が12日に作動した柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で、原因調査のために発送電を停止した。原子炉は止めずに出力を約20％に下げた状態を維持する。18日に予定していた営業運転の開始は遅れる見通し。東電によると、6号機はフル出力で試運転中だった12日午後4時ごろ、発電機から電気が地面にわずかに漏れていることを示す警報