WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米ヒューストンで行われた決勝トーナメント準々決勝で米国がカナダに5-3で勝利。3大会連続4強進出を決めた。この結果、15日（同16日）の準決勝で米国―ドミニカ共和国の超ビッグマッチが決まった。主将のアーロン・ジャッジ外野手は「興奮しているよ。でも、まだまだやるべきことがある」と気を引き締めていた。プールBでイタリアに不覚を取り、