ＷＢＣ米国代表は１３日（日本時間１４日）にテキサス州ヒューストンでカナダとの準々決勝を５―３で逃げ切り、ドミニカ共和国の待つ準決勝進出を決めた。初回、先頭ウィット（ロイヤルズ）が四球で歩くと２番ハーパー（フィリーズ）が中堅へ大飛球。大歓声が上がったが、中堅手クラーク（アスレチックス）がフェンス際でタイミング良くジャンプして捕球した。続くジャッジ（ヤンキース）は左翼へ二塁打を放ち、一死二、三塁と