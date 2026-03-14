お笑い芸人の永野が１３日放送のお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平がＭＣを務める「全力！脱力タイムズ」（フジテレビ系）に出演した。この日は永野の行き過ぎた発言に対してクレームを言う企画で、お笑いトリオ「トンツカタン」の森本晋太郎が苦情を申し立てた。森本は「（同番組に）出たことないのに定期的に永野さんに悪口を言われてる」と告発。番組の調べによると永野は森本に対して「トンツカタンの森本はテ