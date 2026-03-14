春は、花粉・黄砂・PM2.5で外干しがしづらいうえ、気温差で寝汗も増えてふとんの内部に湿気がこもりやすい季節です。さらに、新生活が始まった忙しさから、ふとんケアの時間が十分に取れないなど、睡眠のコンディションが悪化しがちなシーズンでもあります。 そんな季節にこそ頼りになるのが “ふとん乾燥機”。外干し不要で、短時間でふとんをふっくら快適にできる“快眠家電”です。 “春の快眠”にふとん乾燥