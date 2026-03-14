Image: Amazon 何でも使える、長く使える、は大事だよ。あれ？ どこだ？という不安を解消してくれる忘れ物防止タグ。定番の装着先ですと「家の鍵」とか「バックパック」とか「財布」とかでしょうか。僕もこれらにタグを仕込んでいるのですが、財布に関してはボコってしちゃうのが嫌なので、ペブルビーのカード型スマートタグを導入しています。 Pebblebee Android ＆iPhone両対応 ス