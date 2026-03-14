カーリング女子のロコ・ステラでリードを務める松沢弥子が、姉貴分のロコ・ソラーレ（ＬＳ）にエールを送った。軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選では、ミラノ・コルティナ五輪金メダルのチーム・ハッセルボリ（スウェーデン）に１―７で敗戦。通算成績は１勝１敗となった。松沢は「金メダルを取ったチームと試合ができて本当に光栄だった。今回は本当に完敗という感じだったけど、次試合でき