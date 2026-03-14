カナダを破りベスト4進出米国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でカナダ代表と対戦し5-3で勝利し、ベスト4進出を決めた。15日（同16日）の準決勝ではドミニカ共和国と激突。試合後、会見に臨んだアーロン・ジャッジ外野手は「一級品のチームだと分かっている。対戦が待ち遠しいよ」と、対戦を心待ちにした。カナダ戦直後、主将を務めるジャッジは早くも次戦を見据えた。「3月