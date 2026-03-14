デローサ監督、カナダ戦は「素晴らしい試合」第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は13日（日本時間14日）、ダイキンパークでカナダ代表と準々決勝を戦い、5-3で逃げ切った。15日（同16日）の準決勝では強力打線のドミニカ共和国と激突する。試合後、マーク・デローサ監督は「まず、カナダは素晴らしい粘りを見せました。素晴らしい試合でした」と称えた。序盤までは5-0とリードしながらも最