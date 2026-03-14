【モデルプレス＝2026/03/14】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月12日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】指原プロデュース27歳美女「似合いすぎ」イメチェン姿◆大谷映美里、レイヤーカット＆新ヘアカラーを披露大谷は「どうー？」とつづり、美容室の鏡の前に座った姿を投稿。これまでのまとまりのあるロングヘアから、毛先の動きが際立つレイヤーカットへ