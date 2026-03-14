SNS総フォロワー数は76万人以上を誇り、TikTokを中心に活動している21歳のインフルエンサー、「名前はまだない。」。’24年11月にFRIDAYに掲載されたグラビアデビュー作が大きな話題を呼び、その１年後の’25年11月にFRIDAYに再び登場した。「人生で初めてグラビアに挑戦したので、ファンの方々の反応がまったく読めなかったんです。『批判されるんじゃないか』と思っていましたが、実際にはマイナスなコメントはほとんどなく、『