春先に頼れるのが、ガバッと羽織るだけでサマになるアウター。デイリーコーデの相棒にするなら、デザインにも着心地にもこだわりたいところ。そこでおすすめしたいのが、【グローバルワーク】の「楽ちんジャケット」。柔らかいスエード調の素材で、きれい見えしながら楽に着られそう。春に向けてアウターを探しているミドル世代は、ぜひチェックしてみて。 シャツ感覚で着られるスウェ