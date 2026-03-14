「ママ友との関係は無理しなくてもいい」筆者の知人Aさんがそう感じるようになったのは、ママ友付き合いで辛い経験をしたからだといいます。当時、何が起きていたのかを伺いました。 謝罪の後に起きた変化 息子は幼い頃から落ち着きがない性格で、私はいつもハラハラしながら気を配っていました。しかし、小学校1年生のとき、公園でお友達を押し倒してしまい、トラブルになったことがあります。 相手の母親Bさんとは仲の良い