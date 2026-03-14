◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１４日、ファーム・リーグ開幕戦・オイシックス戦のスタメンを発表した。先発は７年目の井上温大投手。昨季終盤に発症した左肘痛から復帰し、８日の教育リーグ・楽天戦（同）では３回１安打無失点と順調な回復ぶりを示した。「１軍に上がるためには圧倒したピッチングで、内容良く抑えることが必要」と強い気持ちでマウンドに上る。ド