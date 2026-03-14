ソフトバンクのジーター・ダウンズ内野手が14日、チームに合流。DeNA戦を行う横浜スタジアムで試合前練習に参加した。ニカラグア代表としてWBCに出場していた。1次ラウンドで敗退したものの特別な時間になったという。「まさに試合をしたフロリダの球場の近くで育ち、子どもの頃にチケットを買ってWBCを観戦した憧れの舞台で、試合に出られていることに感慨深いところがありました」と振り返った。7日（日本時間8日）のオ