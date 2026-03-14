世界を股にかけて活躍する渡辺直美に並び、SNS総フォロワー数2,100万人を超える驚異の同期芸人がスタジオを震撼させた。【映像】ベッカムの奥さん＆イーロン・マスクが『いいね』した芸人2026年3月12日放送の『見取り図じゃん』では、「デビュー20年目同期集結SP」を開催。出演者は見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ランジャタイ（伊藤幸司、国崎和也）、ジャングルポケット（太田博久