【マイアミ（米フロリダ州）＝岡花拓也】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で１４日（日本時間１５日）に準々決勝を戦う日本代表「侍ジャパン」で、打線の中軸を担う吉田正尚外野手（３２）（米レッドソックス）は、その力強い打撃以外でも子供たちを勇気づけている。カンボジア、フィリピン、バングラデシュなどの途上国で貧困に苦しむ青少年を支援する慈善活動に熱心に取り組んできた。