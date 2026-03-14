名古屋市と神戸市で危険な逆走車と“あわや”の瞬間がカメラに捉えられた。どちらも正しい方向に走っている車のとっさの判断で大事故を免れたが、目撃者は「震えが止まらなかった」などと当時の恐怖を語っている。高速道路で“減速せず”逆走する車名古屋市にある高速道路で5日午後7時過ぎ、前の車が車線変更した瞬間に撮影されたのは、逆走車だ。目撃者はわずか数十メートルのところで左側車線に移り、間一髪で事故を回避した。逆