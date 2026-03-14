キャセイパシフィック航空は、欧州路線の需要増加に対応し、香港〜ロンドン/ヒースロー線で臨時便を設定した。香港発、ロンドン/ヒースロー発ともに、3月21日・23日・26日・28日の計4往復8便を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。すでに一部の日には臨時便をしており、1日最大8往復を運航することになる。この他に、香港〜チューリッヒ線の機材を、ボーイング777-300ER型機へ大型化した。■ダイヤCX2251香港（10：