「プラザホテル」のシャンデリアも付いてる!?東北道の「佐野サービスエリア（上り）」（以下、佐野SA）が、2026（令和8）年3月17日（火）にリニューアルオープンします。これに先立ち、3月13日（金）に報道陣や関係者向けの内覧会が行われました。【モチモチとしてます!?】これが「佐野ラーメン型のソファ」です（写真で見る）佐野SAは1972（昭和47）年に栃木県佐野市にオープン。丘陵地帯を2段で造成した敷地を持ち、上段に上