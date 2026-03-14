アブレウは2回無失点の快投を見せた(C)Getty Imagesドミニカ共和国は現地3月13日に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国と対戦、持ち味の豪打炸裂、10−0の7回コールドで韓国を下した。【動画】韓国投手陣崩壊ドミニカがコールド勝利を決めたサヨナラシーン超強力打線が序盤から攻撃の手をゆるめず、点を重ねる中、光ったのは投手陣の働きにもあった。6回から2番手で登板したのは今季