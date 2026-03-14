名古屋で日本最大級のSUVの祭典が開かれていて、実際に盗難被害に遭った乗用車も展示されています。 【写真を見る】「日本のSUV車は市場価値が非常に高いので狙われる対象に」 実際に盗まれたSUV車を展示 自動車窃盗被害の防止を呼びかけ 愛知県警 愛知県では去年、自動車が盗まれる被害が1051件発生し、2年連続で全国最多となっていて、特にSUV車の盗難被害が多発しています。会場に展示された盗難車は、ハンドルロックが壊され