マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、プレミアリーグの2月のマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）に選出された。同リーグ公式サイトが伝えている。マンチェスター・シティは2月に行われたプレミアリーグでの5試合を4勝1分けの無敗で終え、同月リーグ最多の勝ち点を獲得したことで、グアルディオラ監督が月間最優秀監督賞に選出された。同監督にとっては2021年12月以来、約4年ぶり