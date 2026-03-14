俳優の伊藤健太郎が１４日、東京・紀伊國屋書店新宿本店で写真集「ＪＵＮＣＴＩＯＮ」（東京ニュース通信社）の発売記念会見を行った。タイトルは「分岐点」を意味する。今年２９歳になる伊藤は「役者、人間としても分岐点はたくさんあった。出合い、出演作によって変化したと思う」。悩んだときの向き合い方について「結局、悩んでも悩んでも直感が大事。信頼する人の助言もあるが、直感を大事に、信じていきたい」と話した。