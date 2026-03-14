「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。15年来の親友について語った。番組では永瀬を良く知る人物として、「なにわ男子」西畑大吾とジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」佐々木大光に事前取材を行った。永瀬は西畑との関係について「僕はオーディションが一緒だったんです、この事務所の」と打ち明けた。「同期で。入ったタイミングも一緒なんで」と続け、「