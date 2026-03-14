ナポリのジョヴァンニ・マンナSDが、クラブの補強方針に言及した。イタリアメディア『メディアセット』が伝えた。同メディアの独占インタビューに応じたマンナSDは、すでにアントニオ・コンテ監督と来シーズンの計画を立てていることを明らかにした。コンテ監督は就任1年目にスクデットを獲得し、2年目の今季も主力にけが人が続出した状況でチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の3位に位置している。マンナSDは「これまでの取