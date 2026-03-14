タレントでモデル・紗栄子（３９）が最新ショットを披露した。１４日までにインスタグラムを更新し、「５／１２発売の＠ｏｔｏｎａｓｗｅｅｔ絶賛撮影中」とコメントし、白のノースリーブトップスや、胸元に猫が描かれたパーカー姿で自撮りするショットなど複数枚公開した。この投稿にフォロワーは「可愛すぎてうっとりです息子さんもパパに似てイケメン過ぎるし」「ひゃー眼福すぎます」「めちゃくちゃお綺麗です」