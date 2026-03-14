◇第6回WBC準々決勝ドミニカ共和国10―0韓国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）韓国がドミニカ共和国に投打とも圧倒され、準々決勝で敗退した。試合後の公式会見に臨んだ柳志荽監督（54）は先発した柳賢振（リュ・ヒョンジン）投手（38）への感謝と敬意を口にした。実績、経験とも豊富なベテラン左腕がドミニカ共和国打線の迫力の前に沈んだ。MLB通算78勝のリュ・ヒョンジンは初回は巧みな投球術で3者凡退で終