17歳の少年とその親から現金を脅し取ろうとしたとして逮捕された男女を、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 不起訴処分となったのは熊本市北区の男性（51）と女性（23）です。 2人は去年5月、熊本市に住む別の男と共謀し17歳の少年を益城町の路上に呼び出し、少年の顔を殴る暴行を加えて車に監禁。その後、少年の親を呼び出し金を脅し取ろうとしたとして監禁・恐喝未遂の疑いで逮捕されていました。 逮捕当時、警察