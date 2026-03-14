◆オープン戦広島―阪神（１４日・マツダ）広島―阪神のスタメンが発表された。広島の先発は初の開幕ローテ入りを狙う高太一投手。「バチバチいきます。誰よりも結果を出して、誰よりもいい球を投げて、一番内容を求めてやるしかない」と闘志を燃やす。ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）は４戦連続で３番に入った。以下は両軍のスタメン。【阪神】１（中）近本２（二）中野３（左）中川４（一）大山５（三）ディベイニー６