右脚肉離れで出遅れている阪神・立石正広内野手（22）が、14日に兵庫県尼崎市の2軍施設・SGL尼崎で行われた練習で、入団後初めてライブBPに臨んだ。立石は登板した小川から左翼席にアーチ。その後もバックスクリーン右に強烈なライナー性で運んだ。投手が球種を先に宣告して行う形とはいえ、仕上がりの順調さをうかがわせた。フリー打撃でも49スイング中、10本柵越えするなど、実戦に向け着々と準備を進めている。