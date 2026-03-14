イギリスの伝説的ロックバンド「ピンク・フロイド」のメンバー、デビッド・ギルモアさんが愛用したギターが、ギターとしては史上最高額となる約23億円で落札されました。ニューヨークのクリスティーズで12日に行われたオークションで落札されたのは、「ピンク・フロイド」のギター兼ボーカルのギルモアさんが愛用していたフェンダー社製のギター、通称「ブラック・ストラト」です。代表的なアルバム「ザ・ウォール」のレコーディン