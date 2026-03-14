俳優伊藤健太郎（28）が14日、都内で、写真集「JUNCTION」の発売記念イベントを行った。4年ぶりの写真集に、伊藤は「限りなく素に近い自分です。メークもがっちりしなかったですし、衣装も自分に近いものを選んでもらいました。友達と旅行に行ったアルバムを見ているようです」と話した。「サーフィンをしたい」という理由で、撮影地に沖縄を選んだ。伊藤は「最高でした。公私混同写真集なんです。やりたいことをやらせてもらって