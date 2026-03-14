出産や育児で忙しく「出産費用、医療費控除の申告をしていなかったかもしれない」と、今になって気づいて不安になっている方もいるかもしれません。 本記事では、5年前の出産費用の還付が受けられるのかや還付申告の方法、医療費控除の対象となる出産費用について解説します。5年前の出産費用の還付が受けられるか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。 5年前の出産費用の還付は受けられる？ 出産前後は何かと慌た