内科医の男性がレースクイーンの女性の思い出を「上書きしたい」と語り、突然“上書きオイル”という行動に出る場面が。アロエオイルを取り出して腕や肩に塗り、バックハグからキスまで繰り出す大胆なアプローチに、スタジオからは思わずツッコミが飛んだ。『ラブパワーキングダム2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「上書きオイルしたいな」11日に配信されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第5話