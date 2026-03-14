この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンの繰り上げ返済よりも、老後資金の形成を優先させたい」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンの繰り上げ返済よりも、老後資金の形成を優先させたい」大きな金額のお金の問題では、住宅ローンの返済もありますが、老後の資金についても気になります。現在、住宅ローン