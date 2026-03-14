【モデルプレス＝2026/03/14】ファッション誌「otona MUSE」（宝島社）の公式Instagramが、3月12日に更新された。女優の長澤まさみの美しいスタイルが際立つ衣装姿に反響が寄せられている。【写真】結婚発表の38歳女優「さすがのスタイル」美太もも披露◆長澤まさみ、美スタイル輝く衣装ショット披露長澤は、2月27日に発売された同誌4月号の表紙に登場。投稿では、フォトグラファーの守本勝英氏によって撮影された長澤のソロショッ