【モデルプレス＝2026/03/14】King ＆ Princeの永瀬廉が、13日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。グループが2人体制になった際の思いを明かした。【写真】高橋海人撮影？永瀬廉の“彼氏感”ショット◆永瀬廉「元々は6人だったんです」King ＆ Princeの歴史振り返るこの日のスタジオトークで、落語家でMCの笑福亭鶴瓶から「King ＆ Princeって何人から2人になったの？」と聞かれると、永瀬は「元々は6人だっ