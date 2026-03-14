メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の観光施設「リスの森」では、春の足音と共に冬眠していたシマリスが徐々に目覚めています。 「リスの森」ではエゾリスやシマリスおよそ220匹が飼育されています。 シマリスの目覚めは例年並みで、本格的に活動しだすのはもう少し先になりそうですが、冬眠しない元気いっぱいのエゾリスと一緒に園内に顔を出しています。 この季節は、リスが活発に動く午前中から昼頃にかけて