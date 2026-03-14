いじめ疑惑が浮上し、ガールズグループLE SSERAFIMを脱退したキム・ガラムが、YouTubeチャンネルを開設し、ユーチューバーとして再出発を知らせた。去る3月13日、キム・ガラムはYouTubeチャンネル「garamonly」を開設し、「ep. 01」というタイトルの動画を公開した。【写真】キム・ガラム、脱退後さらに成熟した美しさこの日、キム・ガラムは練習室を訪れた。カメラの前に立った彼女は、「こんにちは。動画を撮ることにした理由は