メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の東山動植物園で「春まつり」が始まりました。 春まつりの初日の14日は、開園から多くの家族連れでにぎわっています。 期間中は、絶滅危惧種に関するクイズに答えると、プレゼントがもらえるウォークラリーなどが楽しめます。 園内の桜はまだつぼみですが、来週中には開花する見込みです。 4月4日からは植物園で桜のライトアップが開催されます。 春まつりは5月6日