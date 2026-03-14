自然の恵みで喉を潤し、持続性について考える。サステナブルフードPRの松浦裕香里さんに、美味しいからまた買って応援したくなるSDGsドリンクを教えていただきました。教えてくれた方松浦裕香里サステナブルフードPR、ライター。オーガニック食品メーカー広報を経て独立。「未来に残したい持続可能な食」の美味しさと楽しさを発信。Instagramは@yukari_matsuura_日本の食文化の多様性は、“循環”が守られてこそサステナブルフード